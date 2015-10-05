国际油市：美国原油在45.50上方续升，俄罗斯提议开会讨论油市形势

俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)对记者说，俄方与沙特另外安排好的会议将在10月底举行，双方将讨论能源议题和一些其他项目。

此外，俄罗斯国防部周日声明稿称，过去24小时中，俄国军机已出动20次飞往叙利亚，轰炸10个伊斯兰国目标。

伊朗保守派主导的一个国会委员会周日表态支持伊朗和全球强国的核子协议，前提是军事据点不允许外国监察人员视察，且不对伊朗飞弹研究计划设限。

阿联酋(阿拉伯联合大公国)能源部长周日表示，尽管当前油价下跌，该国仍将继续推进石油及天然气投资，而且预计不会推迟在2017年前增加石油产出的计划。

周五的数据显示，美国能源企业最新一周活跃钻机数(rig count)减少26座，是4月来最大单周降幅。截至10月2日的一周，整体活跃钻机数降至614个，为2010年8月以来最少。(完)

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