《香港报摘》--其他报纸重要消息10月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--有＂洋参大王＂之称的恒发洋参 主席杨永仁，将业务伸延至证券买卖行业。据证监会资料显示，9月获发各类牌照机构共21间，杨永仁私人持有的恒发金融，获发＂证券交易＂牌照(1号牌)。
* 苹果日报：
--CEC国际 旗下759阿信屋自2010年起一直快速增长，分店数目已增加到超过250间。主席林伟骏表示，今年会是整顿期，未来会集中开大面积店舖。
* 东方日报：
--市场消息透露，市传集资额高达156亿港元的中国再保险，暂定本月13日开始招股，26日正式上市；与此同时，同样于上月通过上市聆讯的中金，可能本月底开始招股，市传集资额78亿港元。
--禹洲地产 首八个月仅完成全年销售额目标不足六成，惟财务总监兼公司秘书许进业指，因近期新推楼盘楼价较上半年高逾倍，加上推盘量多，有信心达到135亿元人民币销售目标。另公司冀五年内将投资物业利润占比增至10%。
* 星岛日报：
--汇丰 亚太区副主席兼行政总裁王冬胜透露，该集团将以珠三角作试点，复制香港以零售银行及财富管理（RBWM）为重心的业务模式，除高档客外，亦会加强开拓中档客户群，并配合强大电子数码平台，倘成功更会将此模式再复制到长三角地区。
* 文汇报：
--从事物业投资的纪惠集团行政总裁汤文亮发表网志指出，按照现时走势，楼价应该开始下跌，到年底下跌8%至10%亦不出奇，主要是楼价指数回复正常，不再受特殊成交价影响。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”