《香港报摘》--其他报纸重要消息10月5日

* 明报：

--有＂洋参大王＂之称的恒发洋参 主席杨永仁，将业务伸延至证券买卖行业。据证监会资料显示，9月获发各类牌照机构共21间，杨永仁私人持有的恒发金融，获发＂证券交易＂牌照(1号牌)。

* 苹果日报：

--CEC国际 旗下759阿信屋自2010年起一直快速增长，分店数目已增加到超过250间。主席林伟骏表示，今年会是整顿期，未来会集中开大面积店舖。

* 东方日报：

--市场消息透露，市传集资额高达156亿港元的中国再保险，暂定本月13日开始招股，26日正式上市；与此同时，同样于上月通过上市聆讯的中金，可能本月底开始招股，市传集资额78亿港元。

--禹洲地产 首八个月仅完成全年销售额目标不足六成，惟财务总监兼公司秘书许进业指，因近期新推楼盘楼价较上半年高逾倍，加上推盘量多，有信心达到135亿元人民币销售目标。另公司冀五年内将投资物业利润占比增至10%。

* 星岛日报：

--汇丰 亚太区副主席兼行政总裁王冬胜透露，该集团将以珠三角作试点，复制香港以零售银行及财富管理（RBWM）为重心的业务模式，除高档客外，亦会加强开拓中档客户群，并配合强大电子数码平台，倘成功更会将此模式再复制到长三角地区。

* 文汇报：

--从事物业投资的纪惠集团行政总裁汤文亮发表网志指出，按照现时走势，楼价应该开始下跌，到年底下跌8%至10%亦不出奇，主要是楼价指数回复正常，不再受特殊成交价影响。（完）