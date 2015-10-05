金属期市：美元走低推动伦铜攀升，中国假期令交投清淡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
过去两个月美国雇主放慢招聘步伐，且9月薪资下降，重新点燃对经济增长是否足够强劲，能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年底前升息的疑虑。
美元周一收复部分失地，美元指数缓缓脱离周五触及的近两周低点；美国非农就业数据疲软，推动交易商降低美联储可能最早本月加息的预期，导致美元指数周五触及近两周低位。
中国9月制造业活动再次萎缩，令人担心该国经济降温速度可能快于几个月前的预期。
纽约商品期货交易所(COMEX)截至9月29日当周的期铜投机性净空仓增加3,789口，达到8,895口。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”