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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 09:08 BJT

金属期市：美元走低推动伦铜攀升，中国假期令交投清淡

过去两个月美国雇主放慢招聘步伐，且9月薪资下降，重新点燃对经济增长是否足够强劲，能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年底前升息的疑虑。

美元周一收复部分失地，美元指数缓缓脱离周五触及的近两周低点；美国非农就业数据疲软，推动交易商降低美联储可能最早本月加息的预期，导致美元指数周五触及近两周低位。

中国9月制造业活动再次萎缩，令人担心该国经济降温速度可能快于几个月前的预期。

纽约商品期货交易所(COMEX)截至9月29日当周的期铜投机性净空仓增加3,789口，达到8,895口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 龚芳)

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