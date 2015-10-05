港报社评：楼市减辣？远远未是时候--经济日报10月5日

本港楼价有调整之势，市场关注港府会否调整楼控措施，财爷曾俊华昨未正面回应，仅指政府目标是楼市保持平稳。惟稳增土地供应固不应变动，需求管理措施亦远远未到调整时候。

对于会否在楼控措施上＂减辣＂，港府近日信息不一，如财政司司长曾俊华上月底表示有需要时会作出调整，事隔一天特首梁振英则表明不会减辣。到了昨天，曾俊华口气似有变，不再正面回应，仅表示政府目标是要楼市保持平稳。

究竟港府的楼控措施应否变呢？此先要分开供应与需求管理两方面措施而论。

在供应措施方面，土地供应是为长远计，如政府的十年建屋大计，固不论楼市在某段时间变化如何，都不应妄动。

此最大的教训，就是港府曾于2002年因楼价大挫而暂停供应土地，终酿成土地与楼宇供应断层，令楼价其后不断飈升，终成现时较过去更大的楼市泡沫，港府万不能重蹈覆辙。

何况，本港各大发展商手上有大量可供发展、可转变用途的土地，他们只会因应楼市变化作出相应调整。港府要做的是按原定目标，每年稳定地提供足够土地，并积极建立土地储备库，以稳定长远的土地与楼宇供应、以至市场预期。

在需求管理措施方面，如额外印花税、双倍印花税等，这些相对是应对中短期的不正常市况，且是通过扭曲市场来达到政策目标，故大致来说，可因应市况调节，惟现时却绝对不是调整的时候。

其一，虽然二手楼价指标反映楼价有回软情况，但由于成交过度疏落，易受个别个案左右。何况，新盘只要贴近市价推出，便见市场承接力，故难言本港楼价已出现明显调整。

其二，更根本的是，本港楼市明显有很大泡沫，外国研究机构指出，本港楼价中位数是家庭入息中位数的17倍，冠绝全球，远远高于第二位温哥华的10.6倍。按港府差饷物业估价署统计，今年7月整体楼价，较2012年7月现届政府上任、推出楼控辣招前高47%之多，即使较1年前亦已大升18%。

楼价现水平绝不健康，更是本港民怨的重要来源，若能有序回调，虽然难免阵痛，但仍属好事。故此，不但土地供应措施现时以至未来不应因楼市一时波动而变，免又种后患，需求管理措施现时亦远远未有考虑调整的理由。港府应统一口径，现阶段在维持楼控措施上态度清楚、坚决，避免向市民、向市场传达混乱信息。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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