港报社评：港铁应通融学生，行李过大可收费--信报10月5日

最近有穿着校服的女学生携带古筝搭港铁被拒，亦有人声称携带大提琴不获放行，如此议题一石激起千重浪，尤其是音乐界怒不可遏。怒气迅即转化为行动，前天傍晚，港铁大围站出现了一场非同凡响的另类音乐会，各式各样的乐器济济一堂，为的是抗议港铁选择性执法，一方面打压音乐界，另方面纵容水货客。虽然港铁一再表示，该公司职员按港铁附例办事，一视同仁；又强调拒绝过大、过重物件入闸，主要是考虑到乘客安全，但风波未能平息，且愈闹愈大。

网上发起的＂号召各界携带大型乐器搭东铁＂行动得到千人响应，前晚六时许陆续有乐手抵达约定的大围站，部分人士即场拿出大大小小的乐器演奏，包括身穿苏格兰裙的加拿大男子演奏风笛。结他、长笛和小提琴等等亦先后登场，如果不明白个中底蕴，旁观者说不定会误以为是一次外国相当流行的＂快闪音乐会＂。港铁职员严阵以待，车站内外亦有大批警员戒备，演奏期间一度被本土派示威者骑劫，他们带来的不是乐器，而是格格不入的港英旗，并且一出口就是粗言秽语，场面混乱过后才恢复乐韵悠扬。

发起这次行动的音乐老师龙文慧指出，多年来音乐人可获酌情携乐器搭港铁，近日突然收紧，希望港铁恢复过往的酌情政策，不应因打击水货客而牵连到音乐人。龙文慧又表示，事前已预料会有音乐人以外的人士参与抗议，但未想过会有激烈行为，对于行动是否被骑劫，她说公众可自行判断。

根据现行规例，乘客搭港铁所携行李不能过大，长阔高总和不得超过170厘米，任何一边不得超过130厘米，立例的原意无可厚非，就是避免过大的行李妨碍乘客上落，甚至造成危险。可是在中港矛盾日益尖锐的社会背景之下，港铁职员照本宣科，禁止所携古筝体积超出上限的女学生入闸上车，惹来争端乃源于不公平的观感，毕竟有人亲眼目睹，水货客将大得夸张的种种物品带上车居然没被阻止。

港铁是不是真的选择性执法？还是一时疏忽走漏眼？港铁公司事务总监苏家碧在音乐人抗议活动之后召开记者会表示，港铁不存在选择性执法，平均每月有8,000-9,000宗乘客因携带过大或过重行李而被劝喻改乘其他交通工具的个案。

我们认为，解决问题不妨从两方面入手，首先当然是同一尺度禁止水货客或普通乘客携带过大行李，既然港铁平均每月已有8,000-9,000宗类似个案，证明在判断上不会有太大难度，只要能够尽力杜绝＂漏网之鱼＂，可以大幅降低执法不公的观感。再者，这次引发风波的是一位女学生携带乐器被拒上车，反映市民普遍同情学生的处境，除了搭港铁之外，他们没有多少零用钱改搭的士，那么何妨给予学生一个通融？携带乐器的学生只要能够出示学生证或者相关文件，放行并非不合理。当然，不是所有携带乐器的都是学生，那么港铁职员在处理上应有适当的酌情空间，例如一把结他和一个大提琴，自然有所分别，只要有足够的指引，判断上应该不会有太大难度。甚至乎其他物品，在非繁忙时间给予少许弹性，相信公众也可接受。

此外，在通融携乐器学生之余，港铁不妨考虑设定＂行李附加费＂制度，对过大或过重的行李收取相对昂贵的费用，例如以百元计，一来以示公平，二来让人知难而退，水货客必会计算当中的成本效益。不过，即使收取行李附加费，仍然必须设定不容逾越的上限，总不能让洗衣机或床褥之类的庞然巨物上车吧。

经过这次音乐人的非一般抗议方式，港铁最低限度应该意识到，香港人一方面重视法治精神，法律面前，人人平等，另一方面又讨厌毫无＂人味＂与同理心的矫枉过正，两者之间如何取得平衡，需要的是适度有为的胸襟与智慧。（完）

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