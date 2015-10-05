港报社评：康乐比赛酿意外，安全保障需提升--文汇报10月5日

昨日台风＂彩虹＂掠港，狂风暴雨下大屿山一项越野赛跑依然进行，结果有两人受伤，其中一位更跌下山坡要由消防员救出。 有安全专家指出，恶劣天气下，理应取消类似越野赛跑这类高风险赛事；如果主办方坚持要台风天开赛，就应该清楚评估风险，在赛程上作出针对性的安排，同时提醒参赛者留意，避免发生任何人身意外。此次事故幸好没有造成严重后果，但也提醒大家，今后举办康体活动，主办方须以高度的责任心，认真检视活动安排，切实担负起安全保障重要职责，切不可有侥幸心理。

台风＂彩虹＂为本港带来持续的不稳定天气，绝大多数市民都选择在室内避风，一些户外活动也因天气因素而延期或取消，但一项名为＂大屿山两峰越野跑＂的越野赛仍如期举行。本来，风雨交加的天气就不适宜进行跑步比赛，更何况此次越野赛是海拔落差接近4,000米的山地极限赛事，选手需要上山下涧，路途艰险再加上横风横雨，人身安全备受威胁。

有参赛者表示，在凤凰山上大风吹得他们站立不稳，不得不伏在地上，更有人坦言赛道环境恶劣，昂坪部分路段下雨湿滑，木板上还长满菁苔，很容易滑倒。此次意外受伤的参赛者，正是在这段赛道失足堕下4米高的山坡出事，消防员需要耗费三个钟头，才将人救离险境，可见事发地点环境之恶劣。在恶劣天气下，实在不宜在郊野山区进行高风险赛事。

不可否认，越野赛作为一项颇有挑战性的赛事，不可能杜绝意外。但必须指出，既然主办方坚持在台风天开赛，那么就应该知道恶劣天气可能带来的风险，在检查赛道情况和安排赛程时，采取针对性的措施，尽可能将风险减低；同时提醒参赛者因应恶劣天气做足准备，保障参赛者安全，这是主办方的职责所在。发生昨日这样的事故，显然是主办方工作存在明显疏漏。虽然此次没有造成太严重的后果，但不等于下次也可侥幸过关。

越野赛是一项有益身心的康体活动，目的是鼓励大家强身健体，任何人在过程中发生意外，都不是大家所愿见。全社会都应该从此次事故中吸取教训，在风大雨大的日子里，应尽量避免在环境恶劣的地点继续进行高风险活动。尤其是组织策划康体活动的社会团体和机构，遇到类似情况，应认真周全地检视相关活动安排，做好风险预案，切实担负起安全保障的重要职责，力求做到万无一失。（完）

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