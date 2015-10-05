港报社评：学童长看电子屏幕损眼须警惕--星岛日报10月5日

香港眼科医学院一项调查发现，长期看电子产品的＂低头族＂有幼年化趋势，三分一幼童于两岁前已接触电子屏幕，而且每天使用时间可达两小时，将来患近视等眼睛毛病的风险大增。过去一个月，视光专家与眼科医生也分别发出相近的警号，指出儿童长期看＂芒＂（电子屏幕）对眼睛的伤害。这问题影响整代人的眼睛健康，家长、学校和政府应该高度警惕，积极谋求方法扭转这趋势。 香港是全球使用互联网最多的地区之一，手机、平板电脑和电子游戏机等也极普及，且已从年轻一代向中老年和儿童扩散，造成＂全民低头＂的新常态。儿童日以继夜看着屏幕，对眼睛发育带来的坏影响已呈现。据香港眼科视光师学会指出，香港学童患近视的比率，学前为6.3%，六岁倍增至一成八，到12岁更大升到逾六成，远高于澳洲和欧洲，原因不一而足，但长时间看＂芒＂肯定有影响。

一般人不会把近视当作疾病，对近视加深也不太紧张，但视光专家指出，有深近视的青少年，将来患青光眼、黄斑点病变和视网膜脱落的比率，都高于浅近视人士，遗害可能在多年后出现。以目前儿童的近视情况，估计10年后患深近视的青年，将每年增加1.4万人，不可谓不严重。 长期用电子产品之所以损害儿童眼睛，一是因为聚焦于近距离画面时，眼球内的睫状肌收缩，变得疲倦，当转看较远景象时，便难聚焦，容易导致近视；二是电子屏幕的＂蓝光＂对眼内视网膜可能造成损害，其与患严重眼疾的关系虽未完全证实，但必须正视。 儿童成＂低头族＂的不良影响虽渐明显，但父母仍未觉得是大问题，因为许多人认为社会已进入电子时代，让子女及早使用电子产品，才能追上时代发展，并可增进知识，和适应未来社会的互动新模式。香港眼科医学院访问200多所幼稚园的家长后发现，赞成电子产品有利于儿童发展的受访者，便达45%之多，可反映一般家长的态度。 此外，部分家长也出于溺爱，想子女开心，顺其意给他们购买电子产品，亦不规管上网时间，到子女上了＂电子奶嘴＂瘾时，便再难阻止。 学校方面，部分采用电子教材也成了新趋势，政府亦有计画全面推动，希望应用新科技提高教学效果。但教育界与政府当局并未深入研究学童如长期使用电子产品，对健康有何影响，更遑论制订详细守则。 近年社会对学童过胖、心肺功能差及发育不良等问题，已愈来愈关注，但关于学童长期看电子屏幕如何伤害眼睛，则并未正视。政府应该及早制订一套健康标准，包括使用电子产品的时间，让学校与家长有所依从，同时鼓励学童多阅读书本、报刊与印刷教材，避免学童眼睛问题进一步恶化。（完）