台湾汇市：台币早盘实质汇价涨向区间高档，外资偏向汇出致升幅明显收敛

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月5日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价涨向上日成交区间高档；交易员表示，尽管美国公布9月非农就业报告逊于预期，盘初台币一度趋升靠向32.760，但盘面仍待消化外资汇出需求，略有收敛台币升幅。
他们指出，早盘除了外资偏向买汇外，进口商在台币升破32.800也积极进场买汇，至于出口商则因中秋节附近的抛汇卖需已大致去化，交投渐转趋安静，使盘初台币表现与趋升的韩元暂时脱钩。
〞原本台币压在32.800下方，但外资在买美元，FLOW不多一捉就上去了。〞一位公营行库交易员说。
本地时间10:00，台北外汇成交量为1.7亿美元，盘初交投持稳；台股加权指数 涨0.34%。韩元兑美元 报1,171.60，上日收在1,180.7。
美国劳工部上周五报告，9月非农就业人口增加14.2万，8月数据被大幅下修至仅增加13.6万。这是逾一年来最小两个月增幅，可能引发市场担忧，中国引领的全球成长放缓已开始抑制美国经济的增长势头。
台币早盘实质交易区间落在32.760-32.861；上日交易区间在32.820-32.959。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点转为折价；一个月美元/台币远汇 报32.780/32.810，上日收在32.790。
交易员预测今日实质交易区间： • 32.750-32.900
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元脱离近两周低点，此前美国就业数据疲软
--美国金融：要想发挥宏观审慎政策的功效绝非一朝一夕的事--FED杜德利 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”