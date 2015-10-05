台湾汇市：台币早盘实质汇价涨向区间高档，外资偏向汇出致升幅明显收敛

路透台北10月5日 - 台币兑美元 周一早盘实质汇价涨向上日成交区间高档；交易员表示，尽管美国公布9月非农就业报告逊于预期，盘初台币一度趋升靠向32.760，但盘面仍待消化外资汇出需求，略有收敛台币升幅。

他们指出，早盘除了外资偏向买汇外，进口商在台币升破32.800也积极进场买汇，至于出口商则因中秋节附近的抛汇卖需已大致去化，交投渐转趋安静，使盘初台币表现与趋升的韩元暂时脱钩。

〞原本台币压在32.800下方，但外资在买美元，FLOW不多一捉就上去了。〞一位公营行库交易员说。

本地时间10:00，台北外汇成交量为1.7亿美元，盘初交投持稳；台股加权指数 涨0.34%。韩元兑美元 报1,171.60，上日收在1,180.7。

美国劳工部上周五报告，9月非农就业人口增加14.2万，8月数据被大幅下修至仅增加13.6万。这是逾一年来最小两个月增幅，可能引发市场担忧，中国引领的全球成长放缓已开始抑制美国经济的增长势头。

台币早盘实质交易区间落在32.760-32.861；上日交易区间在32.820-32.959。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月期美元/台币换汇点转为折价；一个月美元/台币远汇 报32.780/32.810，上日收在32.790。

交易员预测今日实质交易区间： • 32.750-32.900

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