芝加哥期市：小麦价格因天气担忧微升，大豆价格下滑

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
俄罗斯总理梅德韦杰夫上周在政府会议中表示，预计今年俄罗斯粮食产量将达净重1亿吨，较上年创纪录的水准减少500万吨。
大豆市场面临全球供应充裕的不利因素，供应充沛给美国出口商构成激烈竞争。
谷物研调机构AgRural周五称，巴西大豆生产商售出37%还在种植中的新作，较去年同期的13%大幅增加。
交易消息来源说，民间分析机构Informa Economics周五上修对美国2015年玉米及大豆产量预估。现预计美国玉米2015年产量为135.61亿蒲式耳，每英亩单产为168.4蒲式耳。大豆产量预估为38.78亿蒲式耳，平均单产为每英亩47.2蒲式耳。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 514.50 1.25 +0.24% -0.72% 493.13 61
CBOT玉米 391.00 1.75 +0.45% +0.58% 379.79 62
CBOT大豆 873.25 -1.00 -0.11% -0.46% 876.65
CBOT稻米 $13.27 $0.02 +0.15% -0.23% $12.60 68
美国原油 $45.65 $0.11 +0.24% +2.03% $44.79 57
汇率
欧元/美元 $1.122 $0.001 +0.11% +0.24%
美元/澳元 0.705 0.000 +0.06% +0.34%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 孙国玉/李婷仪 审校 戴素萍/孙茉莉)
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