芝加哥期市：小麦价格因天气担忧微升，大豆价格下滑

俄罗斯总理梅德韦杰夫上周在政府会议中表示，预计今年俄罗斯粮食产量将达净重1亿吨，较上年创纪录的水准减少500万吨。

大豆市场面临全球供应充裕的不利因素，供应充沛给美国出口商构成激烈竞争。

谷物研调机构AgRural周五称，巴西大豆生产商售出37%还在种植中的新作，较去年同期的13%大幅增加。

交易消息来源说，民间分析机构Informa Economics周五上修对美国2015年玉米及大豆产量预估。现预计美国玉米2015年产量为135.61亿蒲式耳，每英亩单产为168.4蒲式耳。大豆产量预估为38.78亿蒲式耳，平均单产为每英亩47.2蒲式耳。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 514.50 1.25 +0.24% -0.72% 493.13 61

CBOT玉米 391.00 1.75 +0.45% +0.58% 379.79 62

CBOT大豆 873.25 -1.00 -0.11% -0.46% 876.65

CBOT稻米 $13.27 $0.02 +0.15% -0.23% $12.60 68

美国原油 $45.65 $0.11 +0.24% +2.03% $44.79 57

汇率

欧元/美元 $1.122 $0.001 +0.11% +0.24%

美元/澳元 0.705 0.000 +0.06% +0.34%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>