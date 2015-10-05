主要国家经济指标预测--10月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日(二) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差25.5 逆差24.6 商品/服务进口(较前月) -- 持平 商品/服务出口(较前月) -- +2.0% 0330 澳洲央行利率决定 10月 2.00% 2.00% 0600 德国工业订单(较上月) 8月 +0.5% -1.4% 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.1% +2.7% 截至9月的三个月房价指数(较上年同期) +9.0% +9.0% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 +0.1% -0.2% (较上年同期) -1.4% -1.4% 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差474 逆差419 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 逆差12.0 逆差5.9 出口(亿加元) -- 454.6 进口(亿加元) -- 460.5 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 55.6 经季节调整的PMI 54.0 58.0 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 53.8 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,442 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月4日(日) 2330 澳洲TD-MI通胀指标 9月 +0.3% -- 10月5日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -2.7% -- 网路招聘广告 +4.0% -- 0130 日本加班工资 8月 +1.5% -- 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 53.3 54.0 0750 法国Markit服务业PMI 9月 51.9 51.2 综合PMI 51.9 -- 0755 德国Markit服务业PMI 9月 54.1 54.3 综合PMI终值 54.1 -- 0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 53.7 54.0 综合PMI 53.6 53.9 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 正11.7 正11.6 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 53.3 56.0 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 持平 -0.1% (较上年同期) +2.3% +1.8% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 55.0 -- 服务业PMI 55.1 -- 1400 美国就业趋势指标 10月 128.76 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 56.9 57.5 企业活动指数 60.2 61.4 就业指数 58.3 -- 新订单指数 56.7 -- 投入物价指数 48.4 -- (完)