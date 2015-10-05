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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--10月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    10月6日(二)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  8月   逆差25.5   逆差24.6
             商品/服务进口(较前月)                                  --       持平
             商品/服务出口(较前月)                                  --      +2.0%
    0330 澳洲央行利率决定                              10月      2.00%      2.00%
    0600 德国工业订单(较上月)                           8月      +0.5%      -1.4%
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                    9月      +0.1%      +2.7%
                    截至9月的三个月房价指数(较上年同期)          +9.0%      +9.0%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                9月      +0.1%      -0.2%
                                (较上年同期)                     -1.4%      -1.4%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                       8月    逆差474    逆差419
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                         8月   逆差12.0    逆差5.9
               出口(亿加元)                                        --       454.6
               进口(亿加元)                                        --       460.5
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                  9月        --        55.6
                   经季节调整的PMI                                54.0       58.0
    2230 澳洲AIG建筑业指数                              9月         --       53.8
    2350 日本外汇储备(亿美元)                           9月         --     12,442
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    10月4日(日)
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                             9月       +0.3%        --
    
    10月5日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                           9月       -2.7%        --
                网路招聘广告                                     +4.0%        --
    0130 日本加班工资                                  8月       +1.5%        --
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   9月        53.3      54.0
    0750 法国Markit服务业PMI                           9月        51.9      51.2
                   综合PMI                                        51.9        --
    0755 德国Markit服务业PMI                           9月        54.1      54.3
                   综合PMI终值                                    54.1        --
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     9月终值        53.7      54.0
                     综合PMI                                      53.6      53.9
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                   10月      正11.7    正11.6
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      9月        53.3      56.0
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        8月        持平     -0.1%
                       (较上年同期)                              +2.3%     +1.8%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         9月终值        55.0        --
                   服务业PMI                                      55.1        --
    1400 美国就业趋势指标                             10月      128.76        --
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             9月        56.9      57.5
                             企业活动指数                         60.2      61.4
                                 就业指数                         58.3        -- 
                               新订单指数                         56.7        --
                             投入物价指数                         48.4        --
    (完)

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