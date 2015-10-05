《全球重要经济事件一览表》--10月5日-10月12日

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10月5日(一)

卢森堡--欧元集团会议。

10月6日(二)

利马--国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布会(1400)。

利马--IMF/世界银行讨论如下议题--确保包容性发展：提升拉美地区责任感的佳径(1700)。

利马--IMF/世界银行讨论如下议题--拉美地区放缓对劳动力市场的影响(1900)。

利马--IMF/世界银行举行青年对话(2030)

利马--世界银行讨论社会包容问题(2200)。世行行长金墉以及世行集团的常务副行长英卓华将发言。

旧金山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在城市土地学会(Urban Land Institute)的秋季会议上，就经济前景发表演讲(2130)。

卢森堡--欧盟财长会议。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0330)。

东京--日本央行举行货币政策会议(至10月7日)。

10月7日(三)

利马--IMF就全球金融稳定报告召开记者会(1400)。

利马--IMF举行关于“拉美和加勒比地区能力开发和前路”的讨论(1430)，演说者包括：IMF副总裁格拉索和牙买加央行总裁Brian Wynter。

利马--IMF/世界银行举办有关“不平等、机会与繁荣”的讨论会(1500)。

利马--IMF就财政监测举行记者会(1530)。

利马--IMF/世界银行就年轻人参与金融未来进展的行动理念进行讨论(1600)

利马--IMF举办“连接太平洋：利用亚洲和拉美贸易增加以及金融一体化的优势”讨论会(1630)，发言人包括：IMF第一副总裁利普顿和中国人民银行副行长易纲。

利马--世界银行举办“以秘鲁的成功为基础：提振生产率和促进经济增长”讨论会(1715)，发言人包括：世界银行行长金墉、秘鲁财长Alonso Segura和波兰财长Mateusz Szczurek。

利马--IMF举办气候变化讨论会(1900)，发言人包括：IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉。

利马--IMF举办“能源定价--把事情作对”讨论会(2030)，发言人包括：IMF副总裁朱民和爱尔兰前任总统Mary Robinson。

利马--IMF总裁拉加德和世界银行行长金墉参加一个见面会(2230)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至10月8日)。

东京--日本央行宣布利率决定(0200)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

哥本哈根--丹麦经济委员会公布半年度丹麦经济预估报告(1000)。

10月8日(四)

利马--IMF/世界银行举办有关“金融内涵：能否达成多项宏观经济目标？”的讨论会(1500)，演说者包括：IMF副总裁朱民与印度央行总裁拉詹。

利马--IMF/世界银行举办有关“中等收入国家的脆弱性：对独特挑战的新观念”的讨论会(1500)。

利马--IMF/世界银行举办有关“基础架构：为成长投资、为人投资”的讨论会(1530)。演说者包括：世界银行首席财务官巴德尔和世界银行常务副行长英卓华等。

利马--IMF/世界银行举办有关“聚焦拉丁美洲：拉美央行的新挑战”的讨论会(1645)。演说者包括：英国央行副总裁夏菲克、巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)和秘鲁与智利央行总裁。

利马--IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼与巴西财长莱维(Joaquim Levy)参加一个主题为全球经济的讨论会(1800)。

利马--世界银行行长金墉举行记者会(1500)。

利马--IMF/世界银行举办有关“银行解决方案的解决方案何在？”的讨论会(1800)。

利马--世界银行行长金墉参加一项主题为“以年轻企业家为可持续性成长的推手”的讨论会(1900)。

利马--IMF/世界银行举办有关“拉丁美洲的成长与内涵：下一个十年”的讨论会(1930)。演说者包括：IMF副总裁古泽满宏等。

利马--IMF/世界银行举办有关“我们要的金融体系：为可持续发展重新塑造金融”的讨论会(2000)。演说者包括：英国央行总裁卡尼、中国人民银行副行长易纲、巴西央行总裁托比尼。

利马--IMF/世界银行举办有关“为民间投资调集金融资源”的讨论会(2100)。

利马--世界银行行长金墉参加主题为“食物的未来：关于塑造因应气候变化的食物供应系统的对话”讨论会(2130)。

利马--24国集团(G-24)会员国举行记者会(2230)。

美国曼凯托--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔，在一项活动中致欢迎词并参加论坛(1700)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月政策会议的会议记录(1800)。

美国斯波坎--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)在斯波坎都市地区商业与社区领袖午餐会上，就经济展望发表谈话(1930)。

伦敦--英国央行宣布利率决议并公布利率会议记录(1100)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行举行的儿童储蓄账户座谈会中致欢迎词(1330)。

10月9日(五)

利马--G20成员国举行新闻发布会(1330)。

利马--世界银行举办有关“促进可再生能源民间投资”的讨论会(1600)，演讲者包括世界银行行长金墉等。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“打击非法金融流动：从承诺到行动”(1600)。

利马--IMF中东和中亚部举行新闻发布会(1615)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“结构性改革、不平等和增长”(1630)，演讲者包括IMF副总裁朱民、墨西哥财长以及欧元集团主席迪塞尔布洛姆等。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“商品收入波动性管理：财政政策应对”(1730)，演讲者包括IMF副总裁古泽满宏等。

利马--IMF亚太部举行新闻发布会(1815)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“平衡可持续增长与社会平等：拉美和东亚的教训”(1900)，演讲者包括世界银行集团的常务副行长英卓华等人。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“素质教育--为公平增长”(1930)。

利马--国际货币与金融委员会成员举行新闻发布会(2200)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“从今日到2030年”(2230)，演讲者包括世界银行行长金墉、IMF总裁拉加德及联合国秘书长潘基文。

美国密尔沃基--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况以及货币政策发表演说(1730)。

纽约--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在美国商业编辑和作者协会(SABEW)秋季会议上发言(1310)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在一个活动中讲话(0800)

10月10日(六)

利马--加拿大央行总裁波洛兹将于国际金融协会(IIF)发表演说(0645)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“‘可持续发展城市’之构成要素”(1530)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“准备起飞：后2015年议题之施行”。IMF副总裁朱民将发表演说(1645)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“税务讨论：与发展中国家合作建立全球性议题”(1700)。

利马--IMF/世界银行论坛，主题为“再论货币政策框架”。国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿将致开幕词(1900)。

利马--IMF/世界银行论坛第一议程。货币政策与金融稳定(1900)。演讲者包括巴西央行总裁托比尼、英国央行副总裁夏菲克以及欧洲央行执委科尔。

利马--IMF/世界银行论坛第二议程。低收入与发展中国家之货币政策框架(1900)。演讲者包括巴拉圭、博茨瓦纳与迦纳(加纳)央行总裁。

札格瑞布(萨格勒布)--芬兰央行总裁利卡宁发表演说。

10月12日(一)

华盛顿--加拿大央行总裁波洛兹于全美商业经济协会(NABE)午餐会发表演说。

奥兰多--亚特兰大联储总裁洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说(1210)。

芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯在国际钢铁协会第49届年会，就当前经济情况与货币政策发表演说(1430)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在CFA Institute澳洲投资会议发表演说(2145)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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