欧洲政治：葡萄牙执政联盟赢得选举，但未获得议会多数优势

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透里斯本10月4日 - 葡萄牙中右翼政府周日赢得选举，其强硬的撙节政策立场经受住考验；不过政府未能在议会取得多数优势，从而提高了出现政治不确定性的可能。
葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)是首位在国际救助协议要求下实施了紧缩政策后，还能成功获得连任的欧洲领导人。
然而少数派政府可能令投资者感到不放心。自1974年推翻独裁者萨拉查(Antonio Salazar)的法西斯专政以来，该国还没有一个少数派政府能够干满一个任期。
在99.1%的选区计票工作完成后，执政联盟获得了大约38.5%的选票，而社会党候选人科斯塔(Antonio Costa)获得32.4%。最终计票结果将在周一稍晚出炉。
科埃略表示，他准备好组建一个新政府，但暗示可能在政策上作出妥协。
选举结果显示，政府在议会230个席位中仅占100席，远低于取得多数优势所需的至少116席，尽管最终计票结果出来后，政府的得票数还有可能小幅上升。
科斯塔先前承诺会放松紧缩政策，并向家庭返还更多可支配收入。他说，社会党未能实现胜选的目标，但他不会辞职，社会党人将坚持自己的政策。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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