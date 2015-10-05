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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 10:07 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元上扬，美元整体承压

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    * 欧元兑美元在1.1240上方，在亚洲淡静市况中，美国整体仍承压
    * 对美联储升息预期的温和转变可能支撑欧元兑美元
    * 在1.1200附近有不少买兴，在1.1260/80之间有卖压
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校　戴素萍)

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