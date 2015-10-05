《汇市简讯》欧元兑美元上扬，美元整体承压

0202GMT * 欧元兑美元在1.1240上方，在亚洲淡静市况中，美国整体仍承压 * 对美联储升息预期的温和转变可能支撑欧元兑美元 * 在1.1200附近有不少买兴，在1.1260/80之间有卖压 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 戴素萍)