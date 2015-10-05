台湾股市：早盘上涨，金管会称第四季资本流入情况将好转

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月5日 - 台湾股市周一早盘上涨，台湾金管会表示，外资连续四个月净流出之后，已开始重返台湾股市。
工商时报报导，金管会称股市应已在8月触底，预计第四季会好转。
0206 GMT，加权股价指数 上涨0.4%至8,335.07点。
电子类指数 涨0.2%，金融保险类指数 涨0.4%。
台积电 上涨0.8%。经济日报报导，台积电董事长张忠谋周日在一场论坛中表示，科技业今年今年底消化完库存之后，可望在明年第一季复苏。
交投活跃个股包括华亚科 ，上涨4.7%报23.30台币。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”