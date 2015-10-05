台湾债市：公债次级交投陷冷清，美国非农数据影响有限

路透台北10月5日 - 台湾公债次级市场周一早盘交投冷清，指标10年期公债104/12 殖利率仅略反映美国就业数据疲弱的利多，成交量低迷。

交易员指出，近期美债走势多空并陈，并未走出明确方向。且今年台债走出一大段多头行情，各家交易商多已荷包满满，没必要进入第四季还积极操作拼绩效。预料未来只有在标债时，殖利率才会反应市场真实想法。

〞第四季没必要锦上添花，做太低对明年不好，养券利差缩小也不好。〞一位票券商交易员说。

另一大型证券商交易员则称，受柜买中心将单一机构持券限制延长影响，原本在次级市场当冲操作积极的大型金融机构，最近也进入休眠状态，让市况更为冷清，在此情形下，台债次级市场欲转为热络不易。

交易员预估，今日五年公债104/13期 发行前交易殖利率区间在0.810-0.835%；104/12期则在1.16-1.18%。

本地时间10:32，104/12期殖利率走低0.4个基点至1.1660%，成交量10.5亿台币；104/13期发行前交易殖利率走低2.05个基点至0.8115%，成交量3亿台币。

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