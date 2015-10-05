澳新汇市：新西兰元升至五周高点且澳元小涨，因美国就业数据疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
令人失望的美国就业数据也支撑了澳元 。澳元兑美元从盘初的0.7061美元升至0.7077，上周则累计上涨0.4%。阻力位在9月跌势的50%回档位0.71美元附近。
澳元上月触及六年半低点0.6892美元，受对全球增长的担忧及美联储升息预期拖累。
本周的焦点为澳洲央行周二将召开的月度政策会议。虽然外界普遍预计该央行将把利率维持在2%的纪录低点不变，但市场将仔细观察政策声明，以期从中发现有关央行接下来走向的线索。
在25位接受路透访问的经济学家中，只有三分之一的人预计央行会进一步放松政策。利率期货市场<0#YIB:>的看法则更加悲观，暗示明年初降息的可能性为50%。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/汪红英；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”