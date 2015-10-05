澳新汇市：新西兰元升至五周高点且澳元小涨，因美国就业数据疲弱

令人失望的美国就业数据也支撑了澳元 。澳元兑美元从盘初的0.7061美元升至0.7077，上周则累计上涨0.4%。阻力位在9月跌势的50%回档位0.71美元附近。

澳元上月触及六年半低点0.6892美元，受对全球增长的担忧及美联储升息预期拖累。

本周的焦点为澳洲央行周二将召开的月度政策会议。虽然外界普遍预计该央行将把利率维持在2%的纪录低点不变，但市场将仔细观察政策声明，以期从中发现有关央行接下来走向的线索。

在25位接受路透访问的经济学家中，只有三分之一的人预计央行会进一步放松政策。利率期货市场<0#YIB:>的看法则更加悲观，暗示明年初降息的可能性为50%。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价