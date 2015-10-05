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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 10:56 BJT

日本债市：公债收益率触及数月低点，因预期央行或将放宽政策

日本央行本周二和周三将举行会议，下一次是在10月30日开会，届时将更新经济预估。

日本一连串疲软的经济数据，引人忧心经济可能脚步蹒跚。全球增长增长放缓令日本出口仍然不振。

由于出口无法成为领头动力，国内消费被视为带动经济重要能量。但周一政府数据显示，日本8月薪资增长放缓，夏季奖金低于去年。

市场参与者认为，日本央行可能增加买进与指数挂勾的上市交易基金(ETF)等资产，且可能延长所购近日债的平均存续期。

其他可能措施包括调降超额准备金利率以及增加购债。

10年期日债期货上涨0.10点至148.47。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.000%

五年期公债 0.045% +0.0 0.045%

10年期公债 0.310% -0.5 0.315%

20年期公债 1.075% -1.0 1.085%

30年期公债 1.340% -2.0 1.360%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.47 +0.10 148.37

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 李爽/王丽鑫)

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