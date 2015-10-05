日本债市：公债收益率触及数月低点，因预期央行或将放宽政策

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本央行本周二和周三将举行会议，下一次是在10月30日开会，届时将更新经济预估。
日本一连串疲软的经济数据，引人忧心经济可能脚步蹒跚。全球增长增长放缓令日本出口仍然不振。
由于出口无法成为领头动力，国内消费被视为带动经济重要能量。但周一政府数据显示，日本8月薪资增长放缓，夏季奖金低于去年。
市场参与者认为，日本央行可能增加买进与指数挂勾的上市交易基金(ETF)等资产，且可能延长所购近日债的平均存续期。
其他可能措施包括调降超额准备金利率以及增加购债。
10年期日债期货上涨0.10点至148.47。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.000%
五年期公债 0.045% +0.0 0.045%
10年期公债 0.310% -0.5 0.315%
20年期公债 1.075% -1.0 1.085%
30年期公债 1.340% -2.0 1.360%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.47 +0.10 148.37
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 李爽/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”