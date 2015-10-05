日本股市：上涨，因迹象显示TPP谈判取得进展

东证股价指数中的石油和煤炭分类指数 涨2.2%，由于需求低迷，沙特之前下调了销往亚洲和美国的原油价格。

化工类股出光兴产 涨2.9%，昭和壳牌石油 亦上涨2.4%。

日本大型航空类股也从油价下跌中受益，日本航空 涨2.8%，全日本空输 升2.3%，市场参与者说，中国持续一周的国庆节假日也对日本航空业带来提振。

钢铁分类指数 早盘上涨3.4%，日本重型机械类股的表现也优于大盘。

周五公布的美国非农就业数据表现不佳，但未打击美股人气。但市场参与者表示，疲软的就业增长以及继续震荡的资本市场可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)预期中的升息推迟。

东证股价指数 早盘收盘涨1%至1,458.85点。