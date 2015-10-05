日本股市：上涨，因迹象显示TPP谈判取得进展

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
东证股价指数中的石油和煤炭分类指数 涨2.2%，由于需求低迷，沙特之前下调了销往亚洲和美国的原油价格。
化工类股出光兴产 涨2.9%，昭和壳牌石油 亦上涨2.4%。
日本大型航空类股也从油价下跌中受益，日本航空 涨2.8%，全日本空输 升2.3%，市场参与者说，中国持续一周的国庆节假日也对日本航空业带来提振。
钢铁分类指数 早盘上涨3.4%，日本重型机械类股的表现也优于大盘。
周五公布的美国非农就业数据表现不佳，但未打击美股人气。但市场参与者表示，疲软的就业增长以及继续震荡的资本市场可能令美国联邦储备理事会(美联储/FED)预期中的升息推迟。
东证股价指数 早盘收盘涨1%至1,458.85点。
JPX-日经400指数 涨1.1%至13,064.02点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”