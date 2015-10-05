更新版 1-香港新股：中国两大金融机构华融与中再抢闸登场，下周相继路演

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路透香港10月5日 - 近日香港股市有回暖迹象，随即吸引中国两大金融机构--华融资产管理与中国再保险抢闸登场，下周为合计高至50亿美元的IPO（首次公开发售）开始路演。

据路透周一获得的销售文件显示，中国最大不良资产管理公司华融预计于下周四（15日）开始为其高至30亿美元IPO路演，月底在联交所挂牌上市。这将是继中国信达 之后第二家上市的中国国有不良资产管理公司。

华融初步计划发售约63.12亿股H股，其中91.4%为新股，8.6%旧股。未计超额配售权，发售股份相当于经扩大后股本约16%。

而汤森路透旗下IFR报导，中国最大再保险公司中再集团今天开始预先推介，下周一（12日）正式路演，拟发售57.7亿股新股，集资规模可能高至20亿美元。

市场人士称，多只较大型新股启动上市计划，与近日股市气氛回暖有关。港股恒生指数 在最近三个交易日从两年低位持续反弹，累计升约1,300点或逾6%，主要受中国经济刺激政策激励，预料10月整体行情向好，对新股集资活动有利。

耀才证券研究部经理植耀辉说，中国刺激汽车和房地产两大行业措施有望带动经济表现改善，加上市场憧憬稍后召开的中共十八届五中全会将释出更多有利经济的讯息，令投资者信心转强。

“市场资金充裕，只要市况回稳，几只较大型新股同时招股亦能获得消化。”他并称，除华融与中再之外，中国知名投行中国国际金融亦将开始预先推介。中金的集资规模或最高10亿美元。

香港时间14:04，恒生指数升1.34%，报21.792.52点；国企指数 亦升2%，9,880.15点。

据德勤统计，今年前三季度香港IPO筹资总额1,060亿港元，按年上升56%，为全球最大的IPO市场。三大IPO分别是华泰证券 、广发证券 及联想控股 。 （完）