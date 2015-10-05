拉美金融：阿根廷周一将支付59亿美元到期债务本息，次日发行新债

路透布宜诺斯艾利斯10月2日 - 阿根廷经济部长Axel Kicillof周五表示，该国周一将支付59亿美元现金的Boden 15债券到期本息，并在次日发行新债。

Kicillof在记者会上称，阿根廷计划依法进行新债标售筹得5亿美元资金。此前该国因与部分美国的债券持有人展开讼战，而对部分债务违约。

他表示，新的Bonar 20债券票息将为8%，并称最终的发债规模将取决于市场反应。

券商Torino Capital的执行长Jorge Piedrahita指出，在中国经济放缓、邻国巴西等新兴市场出现震荡和美国升息前景仍不确定的大背景下，投资者可能要求高达两位数的收益率。(完)