《独家新闻》加拿大庞巴迪正与养老基金Caisse磋商注资事宜--消息

路透蒙特利尔/华盛顿10月2日 - 根据两位知情消息人士，加拿大飞机与火车制造商庞巴迪(Bombardier) 正在与管理魁北克省公共养老金计划的Caisse de depot et placement du Quebec进行磋商，寻求后者向该公司注入更多资金。

目前尚不清楚这项潜在交易的具体形式。一位消息人士称，已经是庞巴迪最大股东之一的Caisse，正考虑增加持股。

Caisse是加拿大第二大养老基金。该基金的一位消息人士说，“此事尚未敲定。”

若与Caisse达成协议，将是庞巴迪在不到一年时间内第二次意外融资。

庞巴迪面临资金困境的根源在于，明年投入使用的新型中程C系列(CSeries)窄体客机推迟交货数年并且预算严重超支。之前消息人士曾告诉路透，为支持C系列飞机，庞巴迪愿意考虑出售所有业务部门的股权，而非仅限于铁路资产。

一位来自Caisse的消息人士称，不能保证庞巴迪将与Caisse达成协议，磋商进程比较艰难，并且距离2月的债务和股权融资太近。

熟悉谈判情况的另一位消息人士表示，与Caisse的协议将可能要求对庞巴迪的投票权结构进行一定调整，目前的结构有利于庞巴迪的创始家族。

庞巴迪发言人Isabelle Rondeau拒绝就“猜测或传言”置评，并重申2月时的评论，称该公司正在“探讨其他方案，如可能参与行业整合”。

Caisse同样拒绝置评。(完)