基金产业：美国对冲基金业料录得金融危机以来最糟糕的一年

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透波士顿10月4日 - 美国对冲基金预计料将迎来2008年金融危机以来最糟糕的一年，此前医疗保健和生物科技股大跌，导致一些知名基金9月录得两位数的亏损。
9月生物科技股的意外下挫及8月行情黯淡，令许多对冲基金陷入亏损。
“这些是我们金融危机以来看到的部分最差劲的数据，”Sam Abbas称，其所在的Symmetric IO追踪对冲基金经理的回报情况。
2008年信贷危机恶化时，对冲基金亏损19%。美国对冲基金研究公司(HFR)公布的数据显示，自那以来，除2011年亏损5.25%以外，该行业没出现过亏损。
尽管8月首次公开发行(IPO)市场跌声一片，但生物科技股维持良好，但9月却伤痕累累。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。