希腊财政：政府将公布2016年预算草案，预期今明年经济继续衰退

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透雅典10月5日 - 希腊周一将公布痛苦的2016年预算草案，旨在满足国际贷款人的要求。草案预期希腊经济在2016年将继续衰退，并在2017年恢复增长，符合国际贷款人的预期。
尽管希腊政府官员已经表达出乐观情绪，认为今年的衰退程度较救助计划的预期来得温和，归因于旅游业收入增加和上半年数据强于预期，但要调整经济预估还要再过一段时间。
债台高筑的希腊官方预期今明两年经济分别下滑2.3%和0.5%；包括新贷款在内的公共债务与国内生产总值(GDP)之比料升至196%和201%。
“预算草案中的主要目标与救助方案中的估计没有差异，”一名财政部官员对路透表示。
“我们的估计是，今年经济衰退程度较轻，可能会在11月提交议会的最终预算中得到反映...”这名官员称。
救助方案预计希腊今年债务还本付息前的基础预算赤字与GDP之比为0.25%，明年则为盈余0.5%。根据8月达成的协议，希腊计划从2018年开始，实现每年3.5%的基础盈余。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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