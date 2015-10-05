希腊财政：政府将公布2016年预算草案，预期今明年经济继续衰退

路透雅典10月5日 - 希腊周一将公布痛苦的2016年预算草案，旨在满足国际贷款人的要求。草案预期希腊经济在2016年将继续衰退，并在2017年恢复增长，符合国际贷款人的预期。

尽管希腊政府官员已经表达出乐观情绪，认为今年的衰退程度较救助计划的预期来得温和，归因于旅游业收入增加和上半年数据强于预期，但要调整经济预估还要再过一段时间。

债台高筑的希腊官方预期今明两年经济分别下滑2.3%和0.5%；包括新贷款在内的公共债务与国内生产总值(GDP)之比料升至196%和201%。

“预算草案中的主要目标与救助方案中的估计没有差异，”一名财政部官员对路透表示。

“我们的估计是，今年经济衰退程度较轻，可能会在11月提交议会的最终预算中得到反映...”这名官员称。