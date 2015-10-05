《全球汇市》美元难见起色，周五因美就业数据疲软跌至两周低点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美元兑日圆 报在120.01日圆，上涨约0.1%，脱离上周五触及的9月7日以来低点118.68。欧元兑日圆 报134.80，上涨约0.3%。
欧元兑美元 报1.1233美元，涨0.2%，周五一度创近两周高位1.1319。
投资者愈发认为美联储将加息。据路透计算及商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，美元多仓在降至逾一年来最低后，在9月29日止当周上升，为三周来美元多头仓位首次上升。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1230 1.1209 0.19 -7.17 1.2097
美元/日圆 119.99 119.89 0.08 0.44 119.68
欧元/日圆 134.75 134.39 0.27 -7.21 144.78
美元/瑞郎 0.9702 0.9710 -0.08 -2.40 0.9941
英镑/美元 1.5212 1.5181 0.20 -2.32 1.5573
美元/加元 1.3127 1.3147 -0.15 12.99 1.1618
澳元/美元 0.7069 0.7046 0.33 -13.45 0.8168
新西兰元/美元 0.6461 0.6434 0.42 -17.13 0.7797
澳元/日圆 84.820 84.370 0.53 -13.21 97.750
新西兰元/日圆 77.530 77.080 0.58 -17.08 93.310
英镑/日圆 182.53 181.99 0.30 -1.78 186.38
澳元/新西兰元 1.0931 1.0923 0.07 4.41 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/张明钧/汪红英/李婷仪 审校 郑茵/张荻/王丽鑫/龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”