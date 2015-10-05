更新版 1-日本数据：8月薪资增长放缓打压消费前景，市场关注央行会议

“数据显示，家庭所得在逐步改善，但薪资并未强劲到足以推动消费的程度，”法银巴黎证券资深分析师Makoto Watanabe表示。

“尽管企业获利在上升，但随着经济增长停滞，且前景不确定性升温，企业对提高薪资和冬季奖金愈发谨慎。”

一直有臆测认为，日本央行可能在本周或本月晚些时候的政策会议上进一步放宽政策，尤其是经济衰退的风险目前似乎不小，若果真出现衰退，将进一步推后经济反弹的到来。

Watanabe称，鉴于上周短观调查显示，资本支出计划强劲，且产出缺口改善，日本央行可能维持政策不变。

一些分析师表示，薪资数据疲弱，部分原因在于今年稍早数据采样调整，增加了零售和批发等行业的比重，这类行业薪资和奖金相对较低。

许多日本企业，尤其是小型企业一直不愿加薪，因为这会导致固定劳动成本明显增加。

厚生劳动省周一公布数据显示，8月受薪者整体现金所得较上年同期上升0.5%，至272,382日圆(2,268美元)，为连续两个月上升。

固定工资同比上升0.5%，连续第六个月上升，并创2008年2月以来最大增幅。

衡量企业活动力道的指标--加班工资则较上年同期上升1.5%。(完)