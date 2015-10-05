全球金融：全球监管机构敲定大型保险公司的新资本规则

路透伦敦10月5日 - 根据全球监管机构刚刚敲定的新规则，全球最大的九家保险公司将不得不持有更多资本。新规旨在防止在危机出现时动用纳税人的钱来救助保险业。

在20国集团(G20)的要求下，国际保险业监督官协会(IAIS)最终确定了针对九家保险公司的由两部分组成的资本要求。这九家保险公司若倒闭，可能会引发全球市场动荡。

这些公司包括美国国际集团(AIG) 、美国大都会人寿保险公司(MetLife) 、英国英杰华集团(Aviva) 、中国平安保险、意大利Generali 以及法国安盛保险(Axa) 等。

这些保险公司在2019年之前不必公开额外的资本缓冲，但和新的银行业资本规则一样，投资者可能希望知道，这些公司的资本金是否足够充裕，从而能在无需筹集新资的情况下提前达到新规要求。

IAIS表示，第一部分资本缓冲名为基本资本要求，实际上就是各国法律已要求每家保险公司持有的资本规模。

一项征求意见稿起初建议，基本资本缓冲应该至少为各国法律要求的资本金规模的75%。这一要求将在2016年起的三年内分阶段实施。

IAIS声明称，第二部分资本缓冲名为更高的损失吸收资本缓冲，将视各家保险公司业务的风险大小而定，平均为基本资本要求的10%。

最初建议的更高损失吸收资本缓冲要求还要再高一些，平均为基本资本缓冲的12%-13%。