电信产业：英国监管机关提出审核长和并购O2一案，欧盟愿意进行考虑

路透布鲁塞尔10月2日 - 英国竞争监管当局已要求欧盟反垄断机关允许其审查长江和记实业 以102.5亿英镑(156亿美元)收购英国移动通讯运营商O2一案，因这项交易对英国影响最大。O2为西班牙电信(Telefonica)所持有。

英国竞争及市场管理局(Competition and Markets Authority，CMA)表示，该机构比欧盟执法部门更有理由仔细审查这一并购案。该交易将长和旗下三家英国业务与O2合并，由此将诞生英国最大的移动通信运营商。

“将此案交给CMA调查是适当的，因为这宗并购案产生的影响，可能仅限于英国消费者，”CMA在其网站上表示。

CMA也表示，将本案交给它们也会更有效率，因其同时正在调查英国电讯(British Telecom) 以200亿美元向Orange 及德国电讯(Deutsche Telekom) 收购移动通讯运营商EE一案。

欧盟执委会发言人士Ricardo Cardoso证实了CMA的要求，表示欧盟执委会将评估此事，并将在10月30日之前拿出结果。不过在之前的电讯业并购案中，欧盟执委会回绝了相关国家机构所提的类似要求。(完)