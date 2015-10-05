国际油市：油价上涨，因俄罗斯准备好与产油国商讨油市情况

“随着俄罗斯要求展开讨论，投资人似乎预期在生产国重新平衡时，可能就石油减产达成一致，因为全球供应过剩太难以负担。”

俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯能源部长诺瓦克对记者说，俄方与沙特另外已安排在10月底举行会议，双方将讨论能源议题和一些其他项目。

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周五表示，今年全球石油产业投资料下滑20%，创纪录最大降幅。

周五的数据显示，美国能源企业最新一周活跃钻机数(rig count)减少26座，是4月来最大单周降幅。截至10月2日的一周，整体活跃钻机数降至614个，为2010年8月以来最少。(完)

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