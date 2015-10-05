国际油市：油价上涨，因俄罗斯准备好与产油国商讨油市情况

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“随着俄罗斯要求展开讨论，投资人似乎预期在生产国重新平衡时，可能就石油减产达成一致，因为全球供应过剩太难以负担。”
俄罗斯能源部长周六称，如果有会议召集，俄罗斯愿意与石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国开会，讨论全球石油市场。俄罗斯能源部长诺瓦克对记者说，俄方与沙特另外已安排在10月底举行会议，双方将讨论能源议题和一些其他项目。
国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周五表示，今年全球石油产业投资料下滑20%，创纪录最大降幅。
周五的数据显示，美国能源企业最新一周活跃钻机数(rig count)减少26座，是4月来最大单周降幅。截至10月2日的一周，整体活跃钻机数降至614个，为2010年8月以来最少。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译/审校 戴素萍/张若琪/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”