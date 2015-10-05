澳洲股市：劲扬近2%至约两周高位，各类股全面上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼10月5日 - 澳洲股市周一劲扬近2%，各类股全面上涨，因招聘广告数据强劲，提振了投资者对经济体质的信心。
澳股指标S&P/ASX 200指数 大涨98.48点，收在接近日高的5,150.50点，为9月18日以来最高收位。上周五该指标股指下挫1.8%。
截至9月澳股连续两个月下跌，并触及两年低点，迫使多数市场策略师调降年底指数预估。一项新的路透调查显示，分析师预估该指数2015年底仅较周一收盘高约1%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”