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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 14:04 BJT

澳洲股市：劲扬近2%至约两周高位，各类股全面上涨

路透悉尼10月5日 - 澳洲股市周一劲扬近2%，各类股全面上涨，因招聘广告数据强劲，提振了投资者对经济体质的信心。

澳股指标S&P/ASX 200指数 大涨98.48点，收在接近日高的5,150.50点，为9月18日以来最高收位。上周五该指标股指下挫1.8%。

截至9月澳股连续两个月下跌，并触及两年低点，迫使多数市场策略师调降年底指数预估。一项新的路透调查显示，分析师预估该指数2015年底仅较周一收盘高约1%。(完)

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