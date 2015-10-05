《路透晚报》--10月5日日间新闻摘要

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.6%至两周高点，因美国升息前景转淡

日本股市周一升至逾两周高点，因在美国公布欠佳的就业数据后，美国近期升息的可能性转淡，另外诸多迹象显示太平洋周边国家贸易谈判有所进展，令整体人气获得提振。日经指数收盘上涨1.6%至18,005.49点，为9月18日以来最高收位。东证股价指数收高1.3%至1,463.92点。

--中国股市：因国庆假期，中国股市自上周四（10月1日）起至周三（10月7日）休市。

--香港股市：恒生指数收涨1.6%，嘉能可大涨18%

香港股市恒生指数收涨1.6%，科技股及金融股领涨，因美国就业数据较预期疲软，令美国今年升息的预期降温。嘉能可股价一度狂涨72%，终场收高18%，至12.6港元。恒生指数收报21,854.5点，国企股指数大涨2%至9,883.71点。

--汇市：美元走软，因疲弱非农数据使升息预期推后

美元整理跌幅，兑欧元下跌0.4%左右，兑一篮子主要货币也走软，此前美国公布的疲弱就业数据使交易员对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期推后至2016年初。0834GMT，美元指数报95.633，下跌0.21%。欧元兑美元升至1.1258美元。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至五个月低点，此前中右翼在选举中获胜

葡萄牙公债收益率跌至五个月低位，在此前周末选举中，该国中右翼执政联盟取得胜利，不过在议会中失去多数席位。西班牙公债收益率亦下跌，标准普尔周五将西班牙债信评级上调一个级距。10年期葡萄牙公债收益率(殖利率)跌3个基点至2.29%，开盘曾跌至五个月低点2.269%。

--国际油市：油价上涨，因俄罗斯准备好与产油国商讨油市情况

美国原油期货上涨，此前俄罗斯称准备好与其他产油国会晤商讨全球石油市场的情况。美国石油钻机数量连续第五周减少，亦支持油价。然今天因中国处于假期，交投清淡。0905GMT时，布兰特原油期货上涨0.54美元至每桶48.67美元；美国原油期货涨0.52美元至每桶46.06美元。

--全球金市：现货金跌至两周低点，美国9月非农就业数据受关注

金价下跌，受获利回吐拖累，但基本守住了上日涨幅。由于美国就业数据疲弱缓和对美联储今年将加息的担忧，金价上日创近九个月最大单日涨幅。0832GMT，现货金跌0.3%至每盎司1,134.91美元。

--金属期市：伦敦期铜因美元下跌而上涨，市场交投清淡

伦敦期铜上涨，因美国非农就业数据疲软预示升息可能会被推迟，导致美元下跌，而中国假日休市，市场成交清淡。0843GMT，LME三个月期铜涨1.57%，报每吨5,180美元。