《路透晚报》--10月5日日间新闻摘要

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收高1.6%至两周高点，因美国升息前景转淡
日本股市周一升至逾两周高点，因在美国公布欠佳的就业数据后，美国近期升息的可能性转淡，另外诸多迹象显示太平洋周边国家贸易谈判有所进展，令整体人气获得提振。日经指数收盘上涨1.6%至18,005.49点，为9月18日以来最高收位。东证股价指数收高1.3%至1,463.92点。
--中国股市：因国庆假期，中国股市自上周四（10月1日）起至周三（10月7日）休市。
--香港股市：恒生指数收涨1.6%，嘉能可大涨18%
香港股市恒生指数收涨1.6%，科技股及金融股领涨，因美国就业数据较预期疲软，令美国今年升息的预期降温。嘉能可股价一度狂涨72%，终场收高18%，至12.6港元。恒生指数收报21,854.5点，国企股指数大涨2%至9,883.71点。
--汇市：美元走软，因疲弱非农数据使升息预期推后
美元整理跌幅，兑欧元下跌0.4%左右，兑一篮子主要货币也走软，此前美国公布的疲弱就业数据使交易员对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息的预期推后至2016年初。0834GMT，美元指数报95.633，下跌0.21%。欧元兑美元升至1.1258美元。
--欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至五个月低点，此前中右翼在选举中获胜
葡萄牙公债收益率跌至五个月低位，在此前周末选举中，该国中右翼执政联盟取得胜利，不过在议会中失去多数席位。西班牙公债收益率亦下跌，标准普尔周五将西班牙债信评级上调一个级距。10年期葡萄牙公债收益率(殖利率)跌3个基点至2.29%，开盘曾跌至五个月低点2.269%。
--国际油市：油价上涨，因俄罗斯准备好与产油国商讨油市情况
美国原油期货上涨，此前俄罗斯称准备好与其他产油国会晤商讨全球石油市场的情况。美国石油钻机数量连续第五周减少，亦支持油价。然今天因中国处于假期，交投清淡。0905GMT时，布兰特原油期货上涨0.54美元至每桶48.67美元；美国原油期货涨0.52美元至每桶46.06美元。
--全球金市：现货金跌至两周低点，美国9月非农就业数据受关注
金价下跌，受获利回吐拖累，但基本守住了上日涨幅。由于美国就业数据疲弱缓和对美联储今年将加息的担忧，金价上日创近九个月最大单日涨幅。0832GMT，现货金跌0.3%至每盎司1,134.91美元。
--金属期市：伦敦期铜因美元下跌而上涨，市场交投清淡
伦敦期铜上涨，因美国非农就业数据疲软预示升息可能会被推迟，导致美元下跌，而中国假日休市，市场成交清淡。0843GMT，LME三个月期铜涨1.57%，报每吨5,180美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张荻； 审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”