台湾股市：随亚股收连五涨，受美国就业不佳升息时程延后利多激励

路透台北10月5日 - 台湾股市周一收涨，大盘指数第五个交易日走扬。分析师表示，因美国上周五公布就业数据不如预期，使美国联邦储备局(FED)升息机率降低，带动今天亚洲股市全面走涨，台股亦随亚股上涨。

台湾加权股价指数 收升0.57%，报8,352.36点；今日成交初值 为832.97亿台币，上交易日修正后为742.87亿。

凯基投顾分析师张明祥指出，除美国FED升息机率下降外，因第三季台币贬值6.6%，将有助上市柜公司的获利，尤其外销类股亦成为资金追逐主流，使其股价维持反弹架构；惟指数虽连五涨成交量却未跟着放大，显示市场追价意愿薄弱，料指数涨至8,365点即面临季线压力。

〞指数必须带量突破季线才有机会往上涨，成交量要突破1,000亿台币才算是有量。〞张明祥说。

兆丰投顾另一不愿具名分析师表示，随市场估美国FED今年底升息机率降低，资金面已不成问题，市场转而等待基本面的讯息，因大家担心经济基本不好，使大盘偏向盘整，指数守住支撑但未能攻上季线8,365.91点的位子。

该分析师认为，短线观察重点在九月上市柜公司营收和第四季的展望，尤其是下周由台积电 打头阵的法说会。

他说，因第四季是传统的旺季，但目前大家的预估均偏向保守，倘若数字优于预期，指数就有机会走反弹行情，指数有机会看到8,500点，较乐观的看法是指数有望上看8,800点。

分析师预估，短线台股指数在8,300至8,400点间盘整。

亚洲股市周一早盘上涨，因美国疲软的非农就业数据令FED立即加息的可能性减弱。

本地时间14:35，MSCI亚太明晟指数 上涨1.56%。(完)

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