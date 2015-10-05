台湾债市：短券殖利率因美非农数据不佳收低，欠缺明确方向观望气氛浓厚

* 非农数据不佳带动短端利率走低 * 交易量萎缩，10月料呈现观望 * 明日104/12主交投料在1.16-1.195% 路透台北10月5日 - 台湾公债次级市场周一走势分歧。两年及五年短券反映美国非农数据不佳的利多，殖 利率收低。但10年券则延续近日偏空格局，殖利率开低走高，惟整体交易量冷清，观望气氛浓厚。 债市交易员表示，今年台债的多头行情让各家交易商荷包满满，不少已提前达到全年绩效目标。由于目前 殖利率处在不上不下的位置，此时不会有交易商甘冒风险带盘。预估要等到月底10年增额发行公债104/12期A 04112R=TWO开始发行前交易后，才会出现较为明确方向。 〞短端反映美国因素，不过大家操作不积极。〞一位银行台债交易员说。 另一大型银行交易主管则表示，近期市场交易量偏低，显示交易商此时宁愿持盈保泰、退场观望。在此情 形下，难以反映市场真实想法。预料10月将会是观望期，待11、12月，一方面有10年新券要标售，另一方面， 交易商也要开始为明年布局，届时市场的方向才会比较清楚。 一大型证券商交易员称，受柜买中心将单一机构持券限制延长影响，原本在次级市场当冲操作积极的大型 金融机构，最近也进入休眠状态，让市况更为冷清，在此情形下，台债次级市场欲转为热络不易。 交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.16-1.195%；五年公债104/13期发行前交易 殖利率主要区间则估在0.80-0.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -0.20 0.8300% 0.8100-0.8300% 9.50 10 104/12 +1.15 1.1815% 1.1600-1.1815% 16.00 本周国际重要经济数据和事件还有： 10/5(一)：欧元区10月 Sentix投资者信心指数、8月零售销售；意、法、德、欧元区及英国9月服务业PMI ；美国9月 Markit综合和服务业PMI终值；美国10月就业趋势指标、9月ISM非制造业指数；欧元集团会议； 10/6(二)：中国金融市场休市；德国8月工业订单；美国8月国际贸易收支；日本9月外汇储备；加拿大9月 Ivey采购经理人指数(PMI)；香港9月日经PMI；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表演讲；澳洲 央行利率决定；国际货币基金组织(IMF)就“全球经济展望”报告举行新闻发布会；欧盟财长会议； 10/7(三)：台湾9月出口金额年变动率；台湾9月消费者物价指数(CPI)；中国金融市场休市；日本央行宣 布利率决定；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月消费者信贷；英国8月工业生産和制造 业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産；英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值；IMF就“全球 金融稳定报告”召开发布会(1400)，就“财政监测报告”举行发布会； 10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日本9月服务业景气 判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷公布会议记录；IMF总裁拉加德举行 记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金墉举行记者会； 10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大利8月工业生産； 英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；IMF和 世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1815 5 104/13 0.8300 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.5000 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)