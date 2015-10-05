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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 15:24 BJT

全球金市：金价因获利回吐拖累下跌，但疲软美国就业数据予以支撑

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价格 变动 涨跌%

现货金 1134.91 -2.83 -0.25

现货银 15.2 -0.04 -0.26

现货铂金 912 7 0.77

现货钯金 701 5.5 0.79

COMEX期金 1134.6 -2 -0.18

COMEX期银 15.195 -0.068 -0.45

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/于春红; 审校 李春喜/张明钧)

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