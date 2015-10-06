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亚洲 | 2015年 10月 6日 星期二 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/10/6

经济指标                   时间        最新数据    前次数据      下次公   预估值 
                                                                  布       
 商品出口(y/y)              8月           -14.8%      -11.9%      10/7     -11.6%*
 商品进口(y/y)              8月           -16.7%      -17.4%      10/7     -13.3%*
 外销订单(y/y)              8月            -8.3%       -5.0%      10/20    --
 经常帐盈余(亿美元)         第二季        +165.5      +220.1  r   11/20    --
 国际收支(亿美元)           第二季         +41.7       +38.1      11/20    --
 M2货币总计数(y/y)          8月           +6.01%      +6.06%      10/23    --
 季调失业率                 8月            3.74%       3.74%      10/22    --
 工业生产指数(y/y)          8月           -5.46%      -2.66%  r   10/23    --
 *外汇存底(亿美元)          9月底       4,247.91    4,247.91      11/5     --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)   8月           -0.45%      -0.64%  r   10/7     -0.48%*
 国内生产总值(GDP) (y/y)    第二季        +0.52%      +3.84%      --       --
                                      (Q2统计值)  (Q1统计值)               
 重贴现率(%)                9月24日       1.750%      1.875%      --       --
  
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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