《台湾重要政经日程》--10月6日

=====================今日重要政经消息============================== 10/6(二) --10:00 10:00 2015年〞台北国际电子产业科技展〞、〞亚太电子商务展〞联合开幕典礼。 --14:30 14:30 第18届海峡两岸经贸交易会新闻发布会。 --16:30 金管会例会。 =================================================================== 10/7(三) --08:30 台湾主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月下跌0.45%。 --12:00 群益投信举行记者会。 --14:00 证交所举行投资台股ETF说明会。 --16:00 台湾财政公布9月出口金额年变动率，上月下跌14.8%。 *10/8(四) --13:30 台积电公布9月营收。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 *10/12(一) --12:30 央行代财政部标售104/13期公债，天期为五年期，金额350亿台币。 *10/13(二) --12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币。 10/15(四) --14:00 台积电 投资人说明会。 10/20 (二) --16:00 经济部公布9月外销订单金额年变动率，上月为年跌8.3%。 *10/21(三) --12:30 央行代财政部标售104/14期公债，天期为20年期，金额300亿台币。 10/22 (四) --08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.74%。 10/23 (五) --16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为下跌5.46%。 --16:20 央行公布9月M2年增率，上月年增6.01%。 *11/5(四) --16:10 央行公布10月底外汇存底，上月底为4,263.25亿美元。 *11/10(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 11/20(五) --16:10 台湾央行公布第三季经常帐，第二季经常帐为顺差165.5亿美元。 *12/8(二) --12:30 央行代财政部标售104/12期增额发行公债，天期为10年期，金额300亿台币。 *12/28(一) --12:30 央行代财政部标售104-8期国库券，天期为182天，金额350亿台币。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)