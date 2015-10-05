全球商品：中国需求减弱殃及大宗商品，煤炭价格最受伤

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周一该投行将离岸价(FOB)的长期预估下调11%至每吨63美元，因中国需求下降且供给充足。
自年初迄今中国煤炭进口量下降了约30%，中国神华 和中煤能源 也削减了国内产量。
摩根士丹利预计，明年煤炭价格将迎来短期复苏，接下来一段较长时期将维持一个持平状态。
煤价下跌加之铁矿石等其它原材料价格下挫，已导致必和必拓 、力拓 和其它大型矿业厂商的股价大跌。
而澳洲、南非和哥伦比亚等大宗商品产出国货币汇率的下滑，也加剧了煤炭等大宗商品的过剩态势。
“在一个巨大的、高度竞争的全球热煤市场上，任何有利的汇率变动都会促使相关矿商提高产量或维持产量，以保住市场份额，”Price在这份报告中写道。
他还表示，油价下滑也帮助矿商今年减少5-10%的成本。(完) (编译 李春喜/王洋; 审校 屈桂娟)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”