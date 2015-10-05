全球商品：中国需求减弱殃及大宗商品，煤炭价格最受伤

周一该投行将离岸价(FOB)的长期预估下调11%至每吨63美元，因中国需求下降且供给充足。

自年初迄今中国煤炭进口量下降了约30%，中国神华 和中煤能源 也削减了国内产量。

摩根士丹利预计，明年煤炭价格将迎来短期复苏，接下来一段较长时期将维持一个持平状态。

煤价下跌加之铁矿石等其它原材料价格下挫，已导致必和必拓 、力拓 和其它大型矿业厂商的股价大跌。

而澳洲、南非和哥伦比亚等大宗商品产出国货币汇率的下滑，也加剧了煤炭等大宗商品的过剩态势。

“在一个巨大的、高度竞争的全球热煤市场上，任何有利的汇率变动都会促使相关矿商提高产量或维持产量，以保住市场份额，”Price在这份报告中写道。