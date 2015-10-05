《全球汇市》美元走软，因疲弱非农数据使升息预期推后

“美国就业数据令人大失所望，且让年底升息的预期向后延迟，这对美元不利，“野村汇率策略师Yujiro Goto表示。

“在此同时，我们预期日本央行及欧洲央行等主要央行维持温和立场。因此欧元上升至1.13美元上方走势可能受阻，在此同时美元/日圆可能在120日圆获得支撑。”

美国劳工部周五报告，上月非农就业人口增加14.2万，远低于市场预估的20.3万，8月数据被大幅下修至仅增加13.6万，薪资涨幅没有太大突破。

这令人质疑美国经济是的强健程度，是否足以让美联储有理由进行2006年以来的首次升息。

尽管美联储仍料在不久的未来率先升息，但对升息时点的不确定性，令美元走势陷于区间波动。

相形之下，部分投资者认为，日本央行最早可能在周三的下一次政策会议上，进一步采取宽松举措，这令日圆上档受抑。

“日本经济成长恶化并且通胀前景疲弱，日本央行及早行动的压力加大，”巴克莱的策略师在客户报告中说，他们并补充说，现在预计日本央行可能在10月30日会议上出台额外刺激措施。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1247 1.1209 0.34 -7.03 1.2097

美元/日圆 120.11 119.89 0.18 0.54 119.68

欧元/日圆 135.10 134.38 0.54 -6.97 144.77

美元/瑞郎 0.9707 0.9710 -0.03 -2.35 0.9941

英镑/美元 1.5240 1.5181 0.39 -2.13 1.5573

美元/加元 1.3114 1.3147 -0.25 12.88 1.1618

澳元/美元 0.7073 0.7046 0.38 -13.41 0.8168

新西兰元/美元 0.6492 0.6434 0.90 -16.74 0.7797

欧元/瑞郎 1.0917 1.0888 0.27 -9.22 1.2026

欧元/英镑 0.7380 0.7381 -0.01 -4.84 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3562 9.3693 -0.14 -0.56 9.4688

美元/挪威克朗 8.3380 8.3778 -0.48 11.59 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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