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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 16:02 BJT

金属期市：伦敦期铜因美元下跌而上涨，市场交投清淡

0713GMT时，LME三个月期铜 涨1.3%，报每吨5,165美元，扳回上一交易日跌幅。第三季伦铜累计跌10.5%，创下逾两年来最大季度跌幅。

上海期交所逢假期休市，10月8日恢复交易。

中国9月制造业活动再次萎缩，令人担心该国经济降温速度可能快于几个月前的预期。

纽约商品期货交易所(COMEX)截至9月29日当周的期铜投机性净空仓增加3,789口，达到8,895口。

过去两个月美国雇主放慢招聘步伐，重新点燃对经济增长是否足够强劲，能支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)在年底前升息的疑虑。

世界银行调降东亚和太平洋地区新兴经济体2015与2016年经济增长预估，并表示中国经济可能大幅减速，以及美国预期中的升息可能带来冲击，令前景依然笼罩阴云。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/于春红; 审校 李春喜/蔡美珍)

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