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亚洲 | 2015年 10月 5日 星期一 17:36 BJT

台湾汇市：台币收升1.54角创两周高位，海外NDF美元/台币换汇点转为折价

* 台币随韩元量缩收升1.54角创两周高位
    * 海外NDF各种天期换汇点全面转为折价
    * 明日实质交易区间暂看32.650-32.850

    路透台北10月5日 - 台币兑美元 周一量缩收升1.54角；交易员指出，由于美国
公布9月非农就业报告逊于预期，美联储升息预期递延的气氛转趋浓厚，带动台币随韩元等
亚币齐扬，海外NDF美元/台币各天期换汇点也全面转为折价，令台币尾盘靠向32.740的区间
高档，终场则在央行进场调节下收敛升幅，市场预期短线台币区间偏升的可能性较高。
    
    他们表示，随着一周及一个月天期海外NDF美元/台币换汇点折价幅度扩大，凸显短线海
外法人转趋看升台币，引领台币现货在消化完部分外资及进口商买汇需求后，交投重启区间
偏升的态势，预估在中国金融市场周四重新开市前，台币有机会转趋偏升盘整，但幅度不会
太大，明日台币实质汇价暂先挑战32.700的整数关口。
    
    今日台币兑美元收创两周收盘新高，前波收盘高位为9月22日的32.971。
    
    〞现在就看资金回笼的情况如何，正常来讲这两个月会慢慢回笼，〞一位大型外资保管
行交易员说。
    
    上述交易员并称，台股从今年上万点的高位回档至今，外资虽未能回补在今年盘中低点
的7,200点，现在指数来到8,300点附近回补也算合理，目前外资回笼的诱因是存在的，将有
助于短线台币后市缓升，近期台币实质汇价有望在32.600-32.800的区间盘坚。
    
    另位大型公营行库交易员提及，早盘除了外资偏向买汇外，进口商在台币升破32.800也
积极进场买汇，令台币实质汇价压在32.800下方整理，但午盘美元买需已大致去化，台币实
质汇价即转趋偏升；至于出口商则因中秋节附近的抛汇卖需已大致去化，交投渐转趋安静。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点全面转为折价
。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.512/32.572，上日收在32.790。 
    
    新兴亚洲货币周一上涨，因美国非农就业数据疲软令美国联邦储备理事会(美联储/FED)
今年之内升息的预期降温。 其中韩元兑美元 收盘升0.7%至1,172.4
，上日收在1,180.7。 
     
    台湾股市 周一收涨0.57%报8,352.36点，连续第五个交易日走扬。分析师表示，
因美国上周五公布就业数据不如预期，使今年美联储升息机率降低，带动今天亚洲股市全面
走涨，台股亦随亚股上涨。 证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超29.5
6亿台币，连续第二日卖超；上交易日为卖超10.07亿台币。 
    
    美国劳工部上周五报告，9月非农就业人口增加14.2万，8月数据被大幅下修至仅增加13
.6万。这是逾一年来最小两个月增幅，可能引发市场担忧，中国引领的全球成长放缓已开始
抑制美国经济的增长势头。 
    
    今日台币实质交易区间在32.740-32.861；上日交易区间在32.820-32.959。交易员预估
，明日台币实质交易区间暂看32.650-32.850。
    
    本周国际重要经济数据和事件：         
    10/5(一)：中国金融市场休市；欧元区10月 Sentix投资者信心指数、8月零售销售；意
、法、德、欧元区及英国9月服务业PMI；美国9月 Markit综合和服务业PMI终值；美国10月
就业趋势指标、9月ISM非制造业指数；欧元集团会议；

    10/6(二)：中国金融市场休市；德国8月工业订单；美国8月国际贸易收支；日本9月外
汇储备；加拿大9月Ivey采购经理人指数(PMI)；香港9月日经PMI；旧金山联邦储备银行总裁
威廉姆斯就经济前景发表演讲；澳洲央行利率决定；国际货币基金组织(IMF)就“全球经济
展望”报告举行新闻发布会；欧盟财长会议；
    
    10/7(三)：台湾9月出口金额年变动率；台湾9月消费者物价指数(CPI)；中国金融市场
休市；日本央行宣布利率决定；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月
消费者信贷；英国8月工业生産和制造业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産
；英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值；IMF就“全球金融稳定报告”召开发布会(1400)
，就“财政监测报告”举行发布会； 
    
    10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日
本9月服务业景气判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷
公布会议记录；IMF总裁拉加德举行记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金
墉举行记者会；
  
    10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大
利8月工业生産；英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/
益普索主要消费者信心指数；IMF和世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和
芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。

 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      33.002      33.156   32.740-33.156  33.156     6.02    9.47
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      33.001      33.155   32.737-33.155  33.155     2.17    4.42
 司                                                                       
  
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 美元/台币一个月期            -0.030/-0.010        0.035/0.050
 美元/台币六个月期            -0.035/-0.005        0.045/0.070
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 詹静宜; 审校 董永年)

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