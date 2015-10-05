台湾汇市：台币收升1.54角创两周高位，海外NDF美元/台币换汇点转为折价

* 台币随韩元量缩收升1.54角创两周高位 * 海外NDF各种天期换汇点全面转为折价 * 明日实质交易区间暂看32.650-32.850 路透台北10月5日 - 台币兑美元 周一量缩收升1.54角；交易员指出，由于美国 公布9月非农就业报告逊于预期，美联储升息预期递延的气氛转趋浓厚，带动台币随韩元等 亚币齐扬，海外NDF美元/台币各天期换汇点也全面转为折价，令台币尾盘靠向32.740的区间 高档，终场则在央行进场调节下收敛升幅，市场预期短线台币区间偏升的可能性较高。 他们表示，随着一周及一个月天期海外NDF美元/台币换汇点折价幅度扩大，凸显短线海 外法人转趋看升台币，引领台币现货在消化完部分外资及进口商买汇需求后，交投重启区间 偏升的态势，预估在中国金融市场周四重新开市前，台币有机会转趋偏升盘整，但幅度不会 太大，明日台币实质汇价暂先挑战32.700的整数关口。 今日台币兑美元收创两周收盘新高，前波收盘高位为9月22日的32.971。 〞现在就看资金回笼的情况如何，正常来讲这两个月会慢慢回笼，〞一位大型外资保管 行交易员说。 上述交易员并称，台股从今年上万点的高位回档至今，外资虽未能回补在今年盘中低点 的7,200点，现在指数来到8,300点附近回补也算合理，目前外资回笼的诱因是存在的，将有 助于短线台币后市缓升，近期台币实质汇价有望在32.600-32.800的区间盘坚。 另位大型公营行库交易员提及，早盘除了外资偏向买汇外，进口商在台币升破32.800也 积极进场买汇，令台币实质汇价压在32.800下方整理，但午盘美元买需已大致去化，台币实 质汇价即转趋偏升；至于出口商则因中秋节附近的抛汇卖需已大致去化，交投渐转趋安静。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点全面转为折价 。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.512/32.572，上日收在32.790。 新兴亚洲货币周一上涨，因美国非农就业数据疲软令美国联邦储备理事会(美联储/FED) 今年之内升息的预期降温。 其中韩元兑美元 收盘升0.7%至1,172.4 ，上日收在1,180.7。 台湾股市 周一收涨0.57%报8,352.36点，连续第五个交易日走扬。分析师表示， 因美国上周五公布就业数据不如预期，使今年美联储升息机率降低，带动今天亚洲股市全面 走涨，台股亦随亚股上涨。 证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超29.5 6亿台币，连续第二日卖超；上交易日为卖超10.07亿台币。 美国劳工部上周五报告，9月非农就业人口增加14.2万，8月数据被大幅下修至仅增加13 .6万。这是逾一年来最小两个月增幅，可能引发市场担忧，中国引领的全球成长放缓已开始 抑制美国经济的增长势头。 今日台币实质交易区间在32.740-32.861；上日交易区间在32.820-32.959。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看32.650-32.850。 本周国际重要经济数据和事件： 10/5(一)：中国金融市场休市；欧元区10月 Sentix投资者信心指数、8月零售销售；意 、法、德、欧元区及英国9月服务业PMI；美国9月 Markit综合和服务业PMI终值；美国10月 就业趋势指标、9月ISM非制造业指数；欧元集团会议； 10/6(二)：中国金融市场休市；德国8月工业订单；美国8月国际贸易收支；日本9月外 汇储备；加拿大9月Ivey采购经理人指数(PMI)；香港9月日经PMI；旧金山联邦储备银行总裁 威廉姆斯就经济前景发表演讲；澳洲央行利率决定；国际货币基金组织(IMF)就“全球经济 展望”报告举行新闻发布会；欧盟财长会议； 10/7(三)：台湾9月出口金额年变动率；台湾9月消费者物价指数(CPI)；中国金融市场 休市；日本央行宣布利率决定；欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划；美国8月 消费者信贷；英国8月工业生産和制造业産出；加拿大8月建筑许可；香港9月外汇储备资産 ；英国9月皇家测量师学会(RICS)房价差值；IMF就“全球金融稳定报告”召开发布会(1400) ，就“财政监测报告”举行发布会； 10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日 本9月服务业景气判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷 公布会议记录；IMF总裁拉加德举行记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金 墉举行记者会； 10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大 利8月工业生産；英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/ 益普索主要消费者信心指数；IMF和世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和 芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 33.002 33.156 32.740-33.156 33.156 6.02 9.47 司 元太外汇经纪公 33.001 33.155 32.737-33.155 33.155 2.17 4.42 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.010 0.035/0.050 美元/台币六个月期 -0.035/-0.005 0.045/0.070 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 董永年)