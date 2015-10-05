离岸人民币：台湾元大投信取得宝岛债指数授权，未来发行ETF

路透台北10月5日 - 台湾元大投信周一表示，取得柜台买卖中心宝岛债券指数的授权，双方将于下周一(12日)举行签约仪式。此将做为未来宝岛债券ETF(指数股票型基金)的追踪标的，让小额投资人藉此参与宝岛债市场。

柜台买卖中心已在上月30日推出宝岛债券指数。指数成分债券的选样原则为债券发行人信评等级须为标准普尔(S&P)A+、A或A-或穆迪(Moody's)A1、A2或A3；债券流通余额达5亿人民币以上，且剩余年限须达六个月以上10年以下。

指数计算方式是以成分债的市值加权计算，指数基期为2015年5月25日，基期指数设定为1,000点，目前符合选样原则的成分债券达45档，发行金额合计达382亿人民币，占整体流通在外宝岛债券发行金额的62%。