离岸人民币：台湾元大投信取得宝岛债指数授权，未来发行ETF

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月5日 - 台湾元大投信周一表示，取得柜台买卖中心宝岛债券指数的授权，双方将于下周一(12日)举行签约仪式。此将做为未来宝岛债券ETF(指数股票型基金)的追踪标的，让小额投资人藉此参与宝岛债市场。
柜台买卖中心已在上月30日推出宝岛债券指数。指数成分债券的选样原则为债券发行人信评等级须为标准普尔(S&P)A+、A或A-或穆迪(Moody's)A1、A2或A3；债券流通余额达5亿人民币以上，且剩余年限须达六个月以上10年以下。
指数计算方式是以成分债的市值加权计算，指数基期为2015年5月25日，基期指数设定为1,000点，目前符合选样原则的成分债券达45档，发行金额合计达382亿人民币，占整体流通在外宝岛债券发行金额的62%。
元大投信指出，希望未来能提供投资人在透明度高、流动性佳与风险分散的情况下，以小金额与低成本参与宝岛债投资，并促进市场发展。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”