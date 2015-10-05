欧元债市：葡萄牙公债收益率跌至五个月低点，中右翼政党赢得选举

科埃略(Pedro Passos Coelho)领导的执政联盟赢得了38.5%的选票，而社会党候选人科斯塔(Antonio Costa)获得32.4%。

这次选举造成了一些政治不确定性。自1974年推翻独裁者萨拉查(Antonio Salazar)的法西斯专政以来，该国还没有一个少数派政府能够作满一个任期。但科埃略及科斯塔均承诺，将遵守欧盟严格的预算赤字限制，这令投资者感到欣慰。

“与以前的唯一不同是，政府未能在议会取得多数优势，这意味着政府可能会更不稳定，”法国巴黎银行的利率策略师Patrick Jack说。“但重点是这不会改变经济政策。”

10年期葡萄牙公债收益率(殖利率) 跌3个基点至2.29%，开盘曾跌至五个月低点2.269%。

西班牙10年期公债收益率 跌3个基点至1.76%，意大利10年期公债收益率 跌2个基点至1.63%。

对欧洲央行很快将扩大购债计划的预期令欧元区低评级公债受益。周五公布的美国就业数据表现疲软，令围绕全球经济放缓的担忧重燃，并令欧元走强，从而加大了欧洲央行的压力。

近来的选举结果也提振了南欧市场。希腊并未像很多人预计的那样出现无多数党议会。支持独立的政党也未能在西班牙加泰罗尼亚地区的选举中获得绝对多数席位。

德国10年期公债收益率 涨1个基点至0.52%。(完)

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