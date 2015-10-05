香港个股：电能实业伙拍长建收购葡萄牙第二大风电商，股价以近日高收市

路透香港10月5日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 称，该公司联同长江基建 收购葡萄牙第二大风力发电企业Iberwind，各自资本承担额最高1.75亿欧元（15亿港元）。

受上述消息刺激，电能实业周一终场以接近全日高位收市，升1.71%，报74.25港元。大市恒生指数 收涨1.62%。

电能实业上周五晚间的声明称，与主要股东长江基建成立一间各占50%权益之合营公司负责收购及营运Iberwind，交易须待葡萄牙竞争机构审查或批准以及取得有关融资银行发出的豁免后方可作实。

“收购事项对投资者而言为具吸引力之投资并带来潜在增长之机遇。”公司并称。

Iberwind主要于葡萄牙从事风力发电业务，其投资组合包括31个共约684兆瓦的风场，以装机容量计约占葡萄牙风力发电市场之15%。

卖方Magnum Capital称，出售Iberwind的交易对价为10亿欧元，包括债务在内。

中信里昂的报告指出，该交易对电能实业与长江基建的盈利影响少于1.5%，公司管理层预期此项收购的内部投资回报率为10-11%，亦算合理。（完）

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