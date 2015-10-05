路透伦敦10月5日 - 以下为IRONFX的分析师MARSHALL GITTLER对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五上涨使其前景变成了谨慎看好，因此我预期接下来的走势将会看涨，也许会测试1.1300阻力。如果取得突破，则可能上看下一道阻力位1.1340。我们的短期摆动点(oscillator)检测到了上行动能，并支持上述看法。相对强弱指标(RSI)从接近50处回升，而MACD则上穿零线和信号线。更长远来看，只要欧元/美元在关键支撑1.0800与心理区域1.1500之间交投，我就对整体走势持中性立场。

英镑/日圆：我相信可能继续上涨，并可能挑战183.20的阻力位。如果突破此处，则可能为升向下一阻力位184.45铺平道路。相对强弱指标高于50并指向上方，虽然MACD为负，但高于触发线并趋向于零。在日线图上，8月24日完成了一个双顶形态，使得中期前景谨慎看淡。但是，鉴于低点升高并接近181.00区域，我现在会把立场变成中性。

澳元/美元：处于短线上升通道之内，因此我认为短线偏向正面。预计会继续走高并挑战0.7095阻力位，下一道阻力是0.7140。相对强弱指标从50反弹并指向上方，MACD高于触发线和零线，也指向上方。根据日线图，我仍预期会出现重大下行走势。但是，鉴于低点升高并接近0.6950，我现在会对较长远走势持中性立场。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1270 1.1209 0.54 -6.84 1.2097

美元/日圆 120.17 119.89 0.23 0.59 119.68

欧元/日圆 135.42 134.38 0.77 -6.75 144.77

美元/瑞郎 0.9699 0.9710 -0.11 -2.43 0.9941

英镑/美元 1.5197 1.5181 0.11 -2.41 1.5573

美元/加元 1.3093 1.3147 -0.41 12.70 1.1618

澳元/美元 0.7093 0.7046 0.67 -13.16 0.8168

新西兰元/美元 0.6514 0.6434 1.24 -16.46 0.7797

欧元/瑞郎 1.0934 1.0888 0.42 -9.08 1.2026

欧元/英镑 0.7415 0.7381 0.46 -4.38 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3585 9.3693 -0.12 -0.53 9.4688

美元/挪威克朗 8.3358 8.3778 -0.50 11.56 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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