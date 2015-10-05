路透基点：香港房地产开发商会德丰寻求65亿港元物业发展贷款

路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商会德丰有限公司寻求65亿港元(8.4亿美元)五年期建设贷款，为开发香港的一处新地块融资。

一位消息人士称，利率料在伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100-150基点区间内。

贷款资金将为港铁公司位于将军澳区的日出康城第七期物业发展项目融资。据港铁公司的新闻稿，会德丰在6月初成功投得该项目合约。

整个项目计划在2022年完工。这将是会德丰在日出康城的第二个地块，该公司在去年11月投得第五期物业发展项目。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)