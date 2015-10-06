更正-路透基点：香港房地产开发商会德丰寻求65亿港元物业发展贷款

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：第二段译文有误，应为“香港银行同业拆息(Hibor)”，而非“伦敦银行间拆放款利率(Libor)
路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商会德丰有限公司寻求65亿港元(8.4亿美元)五年期建设贷款，为开发香港的一处新地块融资。
一位消息人士称，利率料在香港银行同业拆息(Hibor)加码100-150基点区间内。
贷款资金将为港铁公司位于将军澳区的日出康城第七期物业发展项目融资。据港铁公司的新闻稿，会德丰在6月初成功投得该项目合约。
整个项目计划在2022年完工。这将是会德丰在日出康城的第二个地块，该公司在去年11月投得第五期物业发展项目。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”