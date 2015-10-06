重温稿-台湾货币市场：提存期初资金需求不旺，短率大致持稳在低位

* 期初市场资金供给仍大于需求 * 短票量不大，60天短票利率向区间低位靠拢 * 债券附买回市场利率仍位在低档 记者 高洁如 路透台北10月5日 - 台湾银行短率周一大致平稳。时序回到期初，今日虽是例行支出高 峰，但需求不算畅旺，各银行以拆出足够的金额为目标，短率目前仍大致持平。 资金调度人士认为，市场资金充裕，一般而言拆入的需求还是远小于拆出。由于9月底 央行降息且宣示宽松，这令利率难有上升空间。 〞老大(央行)也想营造宽松的资金环境，只能在可以选择的投资标的里选最好的了，〞 一位小型商银交易人士说。 若加计前期1%的准备数字，银行的超额准备数字已达1兆972亿台币，冲破万亿台币。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.301% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.340% 0.270-0.360% --一周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.300-0.390% **短票利率也在低位** 短票方面，交易员表示，市场资金仍旧相当充裕，尤其是上一提存期的银行准备数字， 若加计前期，高达逾1兆(万亿)台币以上，这显示市场资金并不缺。 他们认为，目前长天期的短票(60天)利率已渐渐由目前的0.44%向0.43%靠拢，尤其是10 月底并未遇到跨季的情况，资金供给更没有疑虑。 〞短率趋势走低，看到0.40%是迟早的事，〞一位票券商交易员说。 不过，他们也说，目前仍有少数金融机构相当抗拒利率走跌，可能还需要一些时间适应 。 短率今日大致持平上日。大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42 -0.43%；60天期、90天期短票分别成交在0.43-0.44%、0.44-0.45%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 434%，前日在0.431%；上日成交量104.43亿台币，前日50.24亿台币。 台湾央行周一共发行4,201亿台币定存单，含1,500亿台币的364天期存单。与今日存单 到期金额3,833亿台币相较，存单发行余额增368亿台币。 本周台湾央行存单到期金额共1兆5,040亿台币，落点分布是：周二5,732亿、周三2,352 .5亿、周四2,398.5亿、周五724亿。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为210亿台币，累积超额准备为423亿台币、加 计前期1%的超额准备1,812亿台币。 **RP利率大致维持低位** 债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，投信资金充裕，今日虽是例行支出的高峰，但 是投信资金相当多，甚至浮滥。 交易员表示，本周暂时先维持目前的区间，但会引导利率朝向区间低位靠拢，至于先前 利率偏高的法人和个人户的客户，也已将利率调低。 〞今天有点浮滥，投信去化资金压力很大，〞一位大型证券商交易员说。 本周四有阳信银行4亿台币公司债交割。 今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%，大致同上日；10天期以上 公司债RP主要成交在0.53-0.54%，也同上日。 大型票券商与金融机构承作的极短天期与一周公债附买回利率区间落在0.38-0.43%；极 短天期与一周公司债附买回利率区间则落在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商 条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 董永年)