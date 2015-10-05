亚洲橡胶：收盘上涨，受日股上扬及日圆下跌提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本股市周一升至逾两周高点，因在美国公布欠佳的就业数据后，美国近期升息的可能性转淡，另外诸多迹象显示太平洋周边国家贸易谈判有所进展，令整体人气获得提振。
美元/日圆 略微涨至120.05日圆，上周五曾跌破119日圆。
“但由于中国正在放假，多数投资者持观望态度，”Satoru Yoshida称。
中国金融市场因国庆节假期10月1-7日休市，10月8日恢复交易。
“在中国假期结束前，期胶市场关注焦点将为股市、日圆及其他大宗商品价格，并维持于窄幅交易区间，底部为9月低点162.7日圆，”Yoshida称。
新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤124.1美分，上涨0.9美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/于春红; 审校 张荻/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”