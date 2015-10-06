背景资料:TPP成员国基本情况一览，其GDP总量约占全球40%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
跨太平洋战略经济伴伙关系协定(TPP)周一达成，由于12家成员国已占据 亚太经合组织(APEC)成员国的一半，该协定也被视为世界贸易组织(WTO) 的补充。 以2014年的经济总量计，这12家TPP成员国的GDP总量占全球比重已达 40%左右，人口约则占全球的12%。 以下为路透为您整理的相关资料： 国别 2014年GDP 全球排名 人口 （亿美元） （百万） 美国 174,979.6 1 313.9 日本 48,175.2 4 127.6 加拿大 18,391.4 11 34.03 澳大利亚 15,980.7 12 21.77 新西兰 1,740.35 54 4.29 墨西哥 12,102.3 15 113.72 智利 2,919.69 36 16.89 秘鲁 2,119.84 47 29.24 新加坡 2,778.6 37 4.74 马来西亚 3,400.02 33 28.73 越南 1,518.76 56 90.54 文莱 163.16 -- 0.42 合计占全球 约40% 约12% 比 以上数据来自于路透，以及官方在互联网上公布的数据。（完） (整理 路透中文新闻部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”