路透基点：复星实业7亿美元贷款的参贷条件出炉--RLPC

路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行澳新银行和法国巴黎银行已邀请银行以两个参贷层级，参与复星实业7亿美元三年期子弹式贷款，这是公司首次涉足离岸贷款市场。

承贷7,000万美元或以上的银行将获得100个基点的前端费用及牵头行头衔，承贷5,000-6,900万美元的银行将获得90个基点的前端费用及牵头行头衔。

在10月2日前承贷的银行将会获得5个基点的优惠费用。牵头行需在周五前承贷。

一位消息人士之前称，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码180个基点。