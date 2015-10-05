路透基点：复星实业7亿美元贷款的参贷条件出炉--RLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行澳新银行和法国巴黎银行已邀请银行以两个参贷层级，参与复星实业7亿美元三年期子弹式贷款，这是公司首次涉足离岸贷款市场。
承贷7,000万美元或以上的银行将获得100个基点的前端费用及牵头行头衔，承贷5,000-6,900万美元的银行将获得90个基点的前端费用及牵头行头衔。
在10月2日前承贷的银行将会获得5个基点的优惠费用。牵头行需在周五前承贷。
一位消息人士之前称，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码180个基点。
复星实业是借款人，母公司上海复星医药（集团）股份有限公司是担保人。复星医药是复星国际的子公司。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”