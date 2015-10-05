路透基点：嘉里建设考虑60亿港元再融资贷款

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商嘉里建设有限公司考虑60亿港元(7.7亿美元)双档再融资贷款。
这笔贷款或为俱乐部贷款，可能等额分为四年期定期贷款部分和五年期循环信贷部分。利率料在伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100-150基点区间内。借款人为东誉有限公司。
一位消息人士说，贷款用于为1月底到期的84.5亿港元双档贷款再融资。嘉里建设为这笔贷款的担保人。这笔贷款分为28.17亿港元五年期定期贷款部分和56.33亿港元五年期循环信贷部分。利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码80个基点。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”