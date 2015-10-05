路透基点：嘉里建设考虑60亿港元再融资贷款

路透香港10月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商嘉里建设有限公司考虑60亿港元(7.7亿美元)双档再融资贷款。

这笔贷款或为俱乐部贷款，可能等额分为四年期定期贷款部分和五年期循环信贷部分。利率料在伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100-150基点区间内。借款人为东誉有限公司。

一位消息人士说，贷款用于为1月底到期的84.5亿港元双档贷款再融资。嘉里建设为这笔贷款的担保人。这笔贷款分为28.17亿港元五年期定期贷款部分和56.33亿港元五年期循环信贷部分。利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码80个基点。(完) (编译 汪红英；审校 王洋)